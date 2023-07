Il venerdì al Molo Disco Street

Le situazioni musicali sono sempre due, in grado di accogliere ogni gusto e preferenza, insieme alla nostra trascinante animazione che completa una perfetta cornice nei weekend estivi. La disco è interamente all’aperto e adiacente al porto canale, location ideale per le danze estive by night.

Il venerdì del Molo 95 si sta sempre di più affermando come un grande “raccoglitore sotto le stelle” in gradi di portare felicità e spensieratezza, in pieno clima “happy”; proprio come la musica in scaletta.

In consolle, pista mare: Virginia Lazzariniu, Tony e Franz Collini. In pista club: Robertino, Manilo e Pasini

Per informazioni e prenotazioni tavoli: 393 2661292.