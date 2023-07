L’assestamento di bilancio arriva in Consiglio Comunale

L’assestamento di bilancio 2023 verrà presentato e discusso durante il Consiglio Comunale previsto per il 31 luglio con l’amministrazione comunale che allinea così il bilancio di previsione con le ultime variazioni di spesa. Si tratta principalmente di accoglimento delle richieste determinate dalle esigenze degli Uffici.

Vanno in particolar modo segnalati 1.547.000,00 euro di minori spese per mutui in conseguenza della sospensione delle rate per il 2023 disposta con il Decreto Alluvione, che si contrappongono a circa 661.000 euro di minor trasferimento Fondo Solidarietà Comunale dovuto a recuperi di somme da Agenzia Demanio per gli immobili passati di proprietà comunale a seguito del Federalismo Demaniale del 2015. Da segnalare, altresì, circa 160.000,00 euro di spese sostenute in urgenza per i danni causati dall’alluvione di maggio 2023. Da registrare, inoltre, nella parte in conto capitale il recepimento per circa 1.700.000,00 euro del valore degli immobili a seguito dell’accordo aree ex-Nuit, con conseguente previsione di spesa di circa 300.000 euro a titolo di Iva che sarà dovuta. È stata inoltre inserito l’allineamento al Pef 2023 delle previsioni in entrata e in uscita relative alla Tari.