Beach volley, da Roma conquistano la sabbia di Cesenatico

FEMMINILE Nel tabellone femminile si confermano sempre loro le regine della stagione 2023. Sono andate a segno per l’ennesima volta Alice Gradini e Federica Frasca. Le due romane della GTA hanno conquistato anche l’appuntamento di Cesenatico, in finale hanno sconfitto per 2-0 (21-15, 21-13) Milena Stacchiotti (alla seconda finale consecutiva) e la socia Jessica Belliero Piccinin. E’ stata una marcia trionfale per le due ragazze che sono salite per la terza volta in questa stagione sul gradino più alto del podio. Al terzo posto Leonardi-Balducci che nella finalina hanno sconfitto per 2-1 (19-21, 21-11, 16-14) Bertozzi-Mazzotti in un vero e proprio derby in casa. Quinto posto per Zaniboni-Rastelli e Peretti-Camatti.

