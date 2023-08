Difesa dell’ecosistema marino: torna a Cesenatico Goletta Verde

Numerose, come sempre, le iniziative organizzate a Cesenatico: la tre giorni prenderà il via con una novità, l’aperitivo climatico, che si terrà giovedì 3 e venerdì 4 agosto, alle 18, al Bagno Sport 70 sulla spiaggia di Levante.

Venerdì mattina a partire dalle 10.30, nella sala consiliare del Comune in via Marino Moretti, si terrà il convegno dal titolo “Cambiamento climatico: problemi e soluzioni per la costa adriatica”.

Venerdì 4 e sabato 5 agosto, dalle 17, bambini e ragazzi sono invitati a bordo di Goletta Verde per i laboratori didattici gratuiti «Alla scoperta del mare», che guideranno i giovani a conoscere come comunicano i delfini, perché non dobbiamo avere paura degli squali e come evitare che questi restino impigliati nelle reti.