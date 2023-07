Serata per l’Area International Popular Group al bagno Wanda

Sul palco del bagno Wanda a Ponente, venerdì 4 agosto alle 21.30, si esibirà il gruppo “Hommage à Area”: un ensemble creato da Christian Capiozzo per rendere omaggio agli Area International Popular Group, celebri personalità musicali degli anni ’70. All’interno del festival musicale King on the beach, andranno in scena i brani della band storica.