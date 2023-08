“Cesena capoluogo? È dovuto”

“Ritengo – spiega il sindaco Gozzoli – corretta la richiesta avanzata dal Sindaco di Cesena Enzo Lattuca di richiedere che anche la città di Cesena sia riconosciuta come capoluogo al pari di Forlì. Dopo la modifica della provincia di Forlì in Forlì-Cesena, lo Stato non aveva provveduto al doppio riconoscimento come invece avvenuto in altre province d’Italia. Questo ha sicuramente portato Cesena e il territorio cesenate ad avere meno riconoscimenti e possibilità soprattutto nella partecipazione a bandi e nei livelli di attribuzione di fondi da parte dello Stato. La richiesta di Cesena come co-capoluogo è da vedere come un riconoscimento dovuto senza nulla togliere a Forlì e al suo territorio”.