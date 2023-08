Il consiglio comunale ha approvato l’avvio per la rimodulazione dell’accordo Ex Nuit

Cosa prevede il nuovo accordo.

L’accordo prevede la cessione al Comune di Cesenatico dell’intera area denominata “Ex Nuit” un’area di oltre 12.000 mq fronte mare sul lungomare Carducci e la cessione al Comune di Cesenatico di un’area in Viale dei Mille di circa 1.000 mq quando l’accordo di programma sarà definitivamente approvato.

LEB srl rinuncia anche a tutti i contenziosi in essere davanti al TAR dell’Emilia-Romagna e cede le opere non complete e parziali realizzate da Fincarducci. Si tratta nello specifico di oltre 2,4 milioni di lavori già realizzati in viale Dei Mille nel tratto via Dante – via Deledda oltre alle opere realizzate nell’area ex Nuit necessarie per la realizzazione dei parcheggi sotterranei per una somma di circa 3 milioni complessivi.

Il Comune di Cesenatico da parte sua conferma le previsioni convenzionate per le ex colonie CIf, Gioiosa e San Vigilio che rimarranno valide per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo; il Comune inoltre cede il lotto sito in via Marconi/Da Vinci attualmente inserito nel piano delle alienazioni con possibilità di poter realizzare un edificio residenziale di 1.000 mq di superficie.

Le parti, a compensazione di tutte le reciproche partite hanno convenuto che il Comune dovrà ricevere 234.513,20 euro di costo di costruzione per le tre colonie oltre ai contributi previsti per legge per l’edificio di via Marconi/L.d Vinci.