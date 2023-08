Moduli scolastici nel cortile della scuola media Arfelli

“È tempo di fare il punto in materia di edilizia scolastica e in merito ai nuovi interventi previsti e finanziati dal PNRR. Insieme ai lavori in corso sulla scuola di Sala sono state predisposte le progettualità per i prossimi interventi legati alla Scuola Elementare “2 agosto 1849” di Via Saffi e alla Scuola Media Arfelli di via Sozzi: per la prima sono previsti lavori con un investimento di 1.300.000,00 euro; per la seconda sono previsti lavori con un investimento di 1.100.000,00. euro. Nel mese di luglio sono proseguiti gli approfondimenti che hanno coinvolto i tecnici comunali, i professionisti esterni e i dirigenti scolastici responsabili degli istituti protagonisti degli interventi con il coordinamento dell’ufficio scuola e dell’assessore Pedulli. Al termine delle verifiche – svolte in sinergia con i rispettivi Rspp – si è individuata come soluzione ottimale l’insediamento dei moduli scolastici collocati oggi a Sala presso l’area cortilizia della scuola Dante Arfelli di via Sozzi. In questo modo le strutture potranno ospitare in prima istanza le alunne e gli alunni della Scuola Elementare “2 agosto 1849” di via Saffi e successivamente essere già in loco per le esigenze della Scuola Media “Dante Arfelli” anch’essa coinvolta da un cantiere di adeguamento sismico. Lo spostamento avverrà all’inizio del 2024 e gli studenti cominceranno l’anno scolastico nella sede di via Saffi. Questa collocazione dei moduli è stata condivisa con le dirigenti scolastiche al termine di un lungo periodo di verifiche che ha prodotto anche diverse polemiche strumentali. Purtroppo, siamo davanti a lavori complessi che comportano la valutazione di più soluzioni e in alcuni casi si è strumentalizzato un percorso interno agli uffici: le valutazioni non sono decisioni e questa amministrazione ha sempre condiviso ogni percorso con tutti gli attori coinvolti. Siamo davanti ad un momento storico per l’edilizia scolastica e grazie al PNRR abbiamo a disposizione risorse mai viste prima e vogliamo mettere in sicurezza e ammodernare più plessi possibili. Ciò comporta disagi ma sono fiducioso che grazie al lavoro dei nostri uffici e delle scuole potremo vivere questi cantieri come una bella novità e non come una sventura. Nonostante i dubbi e le incertezze che a livello nazionale stanno coinvolgendo il PNRR andiamo avanti con tutti i cantieri previsti a breve termineremo quello del ponte di via Ferrara e subito a fine estate partirà quello di viale Roma”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.