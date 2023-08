Il 4 agosto “Tramonto DiVino” fa tappa a Cesenatico

Per i winelover italiani e stranieri, nella tappa di Cesenatico, Tramonto DiVino ospita quest’anno una delegazione d’eccezione: i ‘gemelli europei’. Un nutrito gruppo di persone in arrivo dalle città gemellate con Cesenatico di Svizzera, Belgio, Francia e Germania, per un’esperienza irripetibile dei grandi vini e dei prodotti certificati dell’Emilia Romagna.

Racconto, animazione, punti selfie e tanta musica con il duo ‘DeVini’, sax in acustica e voce, completano una magica serata di cultura enogastronomica territoriale e degustazioni top.

Per la partecipazione è previsto un ticket di 25 euro. È consigliato l’acquisto preventivo del ticket sul sito www.shop.emiliaromagnavini.it entro giovedì 3 agosto ore 16. Il ticket comprende la libera degustazione dei vini ai banchi d’assaggio, le proposte food, sia servite in purezza che preparate dagli chef, la Guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ e il calice da degustazione.