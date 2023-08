Uno spettacolo di beneficenza per lo IOR a Villamarina

Villamarina per la beneficenza: un evento solidale a favore dello IOR.

Sarà venerdì 4 agosto, dalle 21, sul lungomare Carducci (davanti all’hotel Giove), lo spettacolo “Il mondo con gli occhi dei bambini”. Una serata in cui le arti si uniscono per un’unica causa: la solidarietà. Molti artisti emergenti si sono resi disponibili a prendere parte alla manifestazione, il cui ricavato sarà destinato allo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo). In particolare, le risorse derivate dall’appuntamento serviranno a migliorare ed ampliare i servizi gratuiti che l’istituto mette già a disposizione (accompagnamento, supporto psicologico e parrucche per i pazienti malati, all’interno del “progetto Margherita”). Giocolieri, musicisti e cantanti vanno in scena sotto il motto unanime di “fare del bene”.Una storia in cui le discipline artistiche diventano vicinanza. Anzi, supporto concreto.