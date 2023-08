Alluvione, da Bagnarola aiuti alle famiglie

Questo denaro verrà destinato a due famiglie, una di Cesenatico e una di Cesena, per contribuire a coprire parte dei danni subiti dall’alluvione; un’altra parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza alla famiglia di una bambina che sta lottando contro una lunga e dura malattia.

“Siamo veramente soddisfatti e orgogliosi del risultato ottenuto – commenta il presidente del comitato di zona di Bagnarola Matteo Cantoni – sia per la grande partecipazione alla Festa che, soprattutto, per il bene che speriamo di fare con questa donazione. Ringrazio a nome del Comitato e di tutto il quartiere le realtà che hanno unito le loro forze per rendere questa festa non solo possibile ma anche un grande successo: la parrocchia di Bagnarola, l’associazione L’Albero della Vita e la Cooperativa Granata. Senza queste nostre realtà e tutti i volontari che le animano Bagnarola e il territorio sarebbero sicuramente un luogo più povero, sia a livello sociale che umano. Voglio anche ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione della Festa, gli sponsor e tutto il quartiere che non smette mai di far sentire il suo calore durante ogni nostra iniziativa. Rivolgo a nome di tutti un pensiero finale di vicinanza alle famiglie che soffrono e si trovano in difficoltà, sperando che questa nostra piccola donazione possa, almeno in parte, alleviare i tanti pesi che portano sulle spalle”.