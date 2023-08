Goletta Verde in arrivo a Cesenatico

Dal 3 al 5 agosto Goletta Verde di Legambiente sbarca in Emilia-Romagna, per la precisione a Cesenatico. Ad attendere la storica imbarcazione di Legambiente, che monitora lo stato di salute delle acque marine e delle coste, un fitto programma di eventi ed incontri.

Si inizia alle 18 del 3 agosto con l’aperitivo climatico, un quiz a premi su cambiamenti climatici ed energia rinnovabile che si svolge nell’ambito del progetto Life ClimAction.

La mattina del 4 agosto, alle 10:30, l’incontro “Cambiamento climatico: problemi e soluzioni per la costa adriatica”. Mareggiate e fenomeni metereologici intensi che interessano la costa dell’Emilia-Romagna – e non solo – a causa dei cambiamenti climatici in corso, sono ormai all’ordine del giorno e le cronache degli ultimi mesi ce ne danno una triste fotografia.