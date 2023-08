Nubifragi e terremoti, approvato il nuovo piano di protezione civile

A seguito della ricezione delle diverse allerte e dell’accadere dei diversi eventi, viene prevista l’apertura del Centro Operativo Comunale (Coc). Il presidio operativo, per tutto il periodo di validità dell’allerta/bollettino di criticità, predispone ed attiva rapporti informativi costanti con la Protezione Civile regionale, con la Prefettura di Forlì-Cesena, con il sindaco e istituisce un adeguato raccordo con le altre strutture deputate al controllo, al monitoraggio ed alla predisposizione degli interventi di messa in sicurezza e di soccorso. In caso di necessità, il presidio operativo può richiedere l’attivazione del volontariato di Protezione Civile per il tramite del personale reperibile del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena-Cesena.