Venerdì al bagno Wanda l’omaggio agli Area

Un omaggio ai mitici “Area” firmato da chi – fin dalla prima metà degli anni Settanta – ha respirato “in famiglia” l’essenza e la mistica di quell’indimenticabile progetto musicale.

Venerdì 4 agosto (dalle ore 21.30), al bagno Wanda di Cesenatico Ponente, nell’ambito del “Music Festival King on the beach” diretto da Chicco Capiozzo, è in programma “Hommage À Area”, un ensemble che il figlio del grande Giulio ha creato proprio per rendere omaggio alle più significative canzoni degli Area International Popular Group.