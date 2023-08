Cambiamento climatico, in spiaggia la prima linea

Ci pensa Legambiente a confermare le impressioni: la campagna estiva di Goletta Verde approda sulle coste di Cesenatico. Dal 3 al 5 agosto, infatti, incontri e conferenze hanno fatto chiarezza sulla condizione climatica delle coste locali.

Nell’incontro di venerdì 4 agosto, che ha avuto luogo nella sala del Consiglio Comunale, gli esperti si sono confrontati su temi quali mareggiate, esondazioni, trombe d’aria e raffiche di vento.

Esordisce Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde: «Il cambiamento climatico e la perdita delle biodiversità sono temi profondamente legati l’uno con l’altro, e avvengono con ritmi a cui l’uomo non è mai stato abituato. Un fenomeno ancora più grave, se pensato nella nostra area: l’Italia, da sola, custodisce gran parte della biodiversità marina presente nel continente europeo, con 58000 specie animali e 8219 entità fioristiche autoctone».

Parla poi Gabriele Nanni, per l’ufficio scientifico di Legambiente: «Nel mio “Rapporto spiagge 2023” prendo in analisi la situazione sulle coste dell’Emilia-Romagna: sono emerse anomalie consistenti per quanto riguarda l’innalzamento delle temperature e le zone a rischio inondazione, soprattutto la parte nord-adriatica della Pianura Padano-Veneta tra Trieste, Venezia e Ravenna. Legambiente propone un programma di prevenzione che si discosta dal passato per provare ad “invertire la rotta” e limitare i danni».

Conclude Paolo Ruggieri, professore di fisica e astronomia all’Università di Bologna: «Ci aspettiamo un aumento dell’impatto del cambiamento climatico negli anni a venire. Non si può più lavorare con le emergenze del passato, ma anticipando gli eventi futuri. Occorre prendere decisioni sulla base degli studi effettuati: in questo senso il progetto Operandum, dal 2018 al 2022, si è adoperato per trovare soluzioni innovative volte a fronteggiare eventi metereologici severi con sistemi basati sulla natura e sul monitoraggio continuo dei dati riportati».