Con Madamarosé è Natale anche in estate a Cesenatico

Sarà allestito giovedì 17 agosto (dalle 19.00) in piazza Andrea Costa Madamarosé, il mercato – tutto al femminile – di artigianato e idee-regalo.

Il progetto, nato da Sabrina Amadori, vede coinvolte piccole imprese locali e si presenta come un’insolita iniziativa all’insegna del divertimento. “Per i regali di Natale non c’è mai tempo – racconta Sabrina – si fa sempre tutto di corsa e, all’ultimo, si corre il rischio di non trovare la cosa giusta. Lo dico per esperienza personale: quando vado in vacanza sono sempre alla ricerca dei regali natalizi. Come dire: mi porto avanti. Ho pensato a chi, come me, vuole scegliere i propri doni per tempo. Magari proprio qui, in vacanza”.