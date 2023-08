I fuochi d’artificio hanno chiuso in bellezza la riunione plenaria del gemellaggio

Si è conclusa ieri sera l’assemblea plenaria del gemellaggio che si è svolta a Cesenatico con ospiti 80 adulti e 35 giovani arrivati da Sierre (Svizzera), Zelzate (Belgio), Aubenas (Francia) e Schwarzenbek (Germania). La conclusione di questi giorni intensi di confronto e incontro è avvenuta sulla terrazza del Palazzo del Turismo con la Cena di Gala che ha intrattenuto tutti gli ospiti e ha permesso di ammirare anche gli splendidi fuochi d’artificio che alle 22 hanno illuminato tutta Cesenatico per la festa di Garibaldi. La serata di ieri è stata il culmine di tre giorni di immersione totale all’interno della vita di Cesenatico: dalla cena all’interno del Parco di Levante fino alla partecipazione all’uscita in mare con le barche storiche per la rievocazione della trafila Garibaldina, passando per gli interessanti workshop su ambiente e cambiamento climatico che si sono svolti tra le barche del Museo della Marineria e per lo spettacolo impareggiabile della Cuccagna. I cinque sindaci nella mattinata di domenica hanno rinnovato – insieme ad alcuni rappresentanti delle delegazioni giovanili – il patto di gemellaggio e la prossima riunione plenaria è già stata programmata a Schwarzenbek dal 7 al 10 agosto 2025.