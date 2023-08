Lega: “Fallimento della programmazione turistica”

“Se è vero che nel primo semestre del 2023 sono cresciute, con alcune eccezioni, le presenze e i pernottamenti nei grandi comuni della Romagna, è altrettanto vero e insindacabile che il tracollo del mese di giungo ha colpito, chi più chi meno, tutti i comuni della riviera”. Inizia così una nota del Carroccio che però, pare aver dato una sua interpretazione del rapporto riviera – alluvione. Un fatto catastrofico per molte città della Romagna molto vicine alla riviera. Per settimane la Romagna alluvionata e la riviera sono state al centro di tutti i tg, quotidiani e riviste con un riflesso evidente anche sul turismo. Andreste in vacanza in un luogo a 14 chilometri da una città con il fango al primo piano delle case? Andreste a fare il bagno dopo aver visto gli scarichi scuri in mare a Ravenna?