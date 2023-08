Tempo di Rustida dei pescatori

La sera della vigilia di Ferragosto, lunedì 14 agosto 2023, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Rustida”, organizzata dalla Cooperativa Casa del Pescatore e divenuto ormai un appuntamento ferragostano da non perdere per tutti gli amanti della buona cucina. L’iniziativa, che partirà alle ore 19, è stata concepita una cinquantina di anni fa per celebrare e promuovere la pesca, da sempre una delle principali attività economiche di Cesenatico e consentire, ai turisti che in agosto passano qui le loro vacanze, di degustare diversi tipi di pesce rigorosamente nostrano, cucinato direttamente dalle sapienti mani dei pescatori.