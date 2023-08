“Spiagge pulite”: appuntamento a sabato 12 agosto a Ponente

L’appuntamento è fissato per sabato 12 agosto alle ore 10 a Ponente nella spiaggia libera vicino alla congrega Velisti di Cesenatico: è questo il prossimo evento di “Spiagge Pulite”, l’importante iniziativa organizzata da Legambiente con il patrocinio del Comune di Cesenatico. La mattinata è aperta a tutti i cittadini e turisti che intendono svolgere un’attività virtuosa per togliere dal mare e dalla battigia i rifiuti spiaggiati. Specialmente la plastica e micro plastica che risultano pericolose per i pesci e le tartarughe marine, ma anche per l’inquinamento dei mari.

A tutti i partecipanti verranno consegnati guanti e sacchi per raccogliere in sicurezza, e la partecipazione è ovviamente libera e gratuita. Questa iniziativa rappresenta una delle azioni concrete messe in campo per sensibilizzare adulti, ragazzi e bambini sull’importanza della pulizia dei nostri mari e delle nostre coste.