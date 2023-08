A Cesenatico il primo banchetto politico di Fratelli d’Italia

“L’Italia vincente” si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 località di tutta Italia e tornerà a Cesenatico anche giovedì 18 e 25; sarà in piazza Romagna Mia a Gatteo Mare il 19 e 26 agosto; in piazza Ricasoli a Bagno di Romagna il 22 e il 29 agosto; e in via don Babini ad Alfero il 26 agosto. In queste occasioni sarà diffuso il pieghevole “L’impegno del Governo Meloni” in cui sono riassunti i risultati raggiunti.