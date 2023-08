Cocaina in hotel, stanato lo spacciatore in vacanza

I militari, impiegati in un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, nel transitare in Via Manzoni hanno notato il giovane mentre era intento a cedere una dose di cocaina del peso di circa 2 grammi ad un suo acquirente, successivamente segnalato alla competente Prefettura in qualità di assuntore.

La successiva perquisizione personale e locale della camera occupata dal 22 enne, in una struttura ricettiva della zona, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori n.15 (quindici) dosi di cocaina, una bilancina di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma in contanti di 1200 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.