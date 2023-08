Giancarlo Ronchi Band a Villamarina

Un altro appuntamento in musica con Villamarina Eventi. Lo spettacolo previsto per il 30 giugno, con protagonista la Giancarlo Ronchi Band annullato per maltempo, verrà recuperato venerdì 18 agosto (ore 21.30): tutti pronti per ballare e cantare!

In più, giovedì 17, andrà in scena “Il mondo con gli occhi dei bambini”, lo spettacolo di beneficenza a favore dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo). Tra i tanti ospiti, anche la scuola Off Art di Marco Baldazzi. L’appuntamento iniziale, programmato per venerdì 4 agosto, è stato rimandato a causa del maltempo. L’esibizione avrà inizio alle 21 sul Lungomare Carducci (davanti all’hotel Giove).