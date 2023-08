Nuove risorse per la Protezione Civile di Cesenatico

La Protezione Civile di Cesenatico potrà contare su nuove risorse importanti, con la Giunta Comunale che ha approvato nei giorni scorsi due nuove convenzioni con la Croce Rossa di Cesenatico e il Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” di Cesena, realtà consolidate sul territorio che da sempre collaborano in città e che adesso potranno farlo in maniera ancora più attiva, in rete con tutte le altre anime della protezione civile comunale.

La convenzione approvata in giunta prevede che Croce Rossa e Centro Soccorso Sub diano supporto alla Protezione Civile comunale con mezzi propri durante le situazioni di emergenza. Viene prevista la reperibilità 24 ore su 24 di almeno uno dei responsabili delle associazioni per lo scambio continuo di informazioni relative allo stato di attenzione, preallarme e allarme nelle situazioni di emergenza codificate dal piano di protezione civile recentemente approvato in Consiglio Comunale. Croce Rossa e Centro Soccorso Sub saranno dunque a disposizione per intervenire in maniera coordinata e integrata con i tecnici comunali e con i volontari di Radio Soccorso durante tutte le situazioni emergenziali. Al momento la convenzione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile.