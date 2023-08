Pd sposa la causa del salario minimo

“Dopo mesi di battaglia in Parlamento e fuori, il PD con le altre forze di opposizione è andato al confronto con il governo a spiegare la proposta sul salario minimo, ma la destra frena e prende, anzi perde, tempo e non ha nessuna proposta alternativa. Giorgia Meloni ha usato il tavolo con le opposizioni come uno spot, chiacchiere in un pomeriggio di libertà dall’ombrellone tanto per dimostrare che il governo è aperto all’ascolto. La realtà, più semplicemente, è che con il 70% di italiani favorevoli alla misura non potevano cancellarla dall’agenda, così hanno deciso di imboccare la strada del rinvio. Prima il voto di sospensione per due mesi, poi la delega al Cnel di Brunetta, che peraltro in passato si era pubblicamente espresso contro questa misura, affermando che è la ‘casa dei corpi intermedi’. Noi fatichiamo a credere che da quel consesso, riportato oggi agli onori del mondo, possa uscire un nuovo inizio di Patto sociale. Siamo anzi convinti che questa scelta abbia un solo obiettivo: tirare la palla in tribuna e alleggerirsi la coscienza prima di andare in vacanza, dimenticando però che 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori continueranno a percepire paghe da fame e con ogni probabilità in vacanza non ci potranno andare”.

“Semplicemente chi oggi prende 5 euro l’ora non potrà prenderne meno di 9. Chi oggi ne prende 14 continuerà a prenderne 14 e li prenderanno tutti i lavoratori di quel settore anche se non coperti dal contratto più rappresentativo”.

“Dunque, in conclusione, se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un salario minimo e vuoi dare il tuo contributo a questa battaglia – conclude Plumari – vai sul sito salariominimosubito.it e firma la petizione online: c’è bisogno del supporto di tutte e tutti per vincere!”.