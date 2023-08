Gozzoli sul turismo: “Aspettative disattese, ma i conti li faremo alla fine”

“Ferragosto – scrive Gozzoli – per tanti è un periodo di ferie per antonomasia, per noi cesenaticensi è molto di più. È il periodo più intenso della stagione turistica, il momento del massimo sforzo per tutti coloro che vivono di turismo a cui seguono altre settimane altrettanto impegnative. In queste ore imprenditori turistici e dipendenti, albergatori, gestori di stabilimenti balneari, artigiani, commercianti e ristoratori sono tutti al massimo dello sforzo. Nell’augurare buon Ferragosto a tutti voi, mi rifaccio alle parole di una turista tedesca che ama Cesenatico e la Romagna e che mi ha fermato qualche giorno fa: ‘Non perdete il vostro sorriso e la voglia di fare’. Siamo e rimaniamo il distretto turistico più importante d’Europa e dobbiamo imparare ad andarne orgogliosi senza adagiarsi, ma senza abbatterci perché siamo la Romagna!”.