Estorsione, 23enne nella rete dell’Arma

La donna, prontamente bloccata dai Carabinieri, è stata trovata in possesso del denaro consegnatogli poco prima dalla vittima, che è stata immediatamente restituita.

All’esito delle formalità di rito, la 23 enne è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida della misura pre-cautelare, svoltasi nella mattinata successiva, all’esito della quale, convalidato l’arresto è stata rimessa in libertà in attesa della prossima udienza.