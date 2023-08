Memoria Pantani del 16 settembre, così cambia il tracciato

Il nuovo percorso partirà da Riccione alle 11 e poi si snoderà lungo le località di Coriano, Ospedaletto, Verucchio, Pietracuta, Passo delle Siepi, Ponte Uso, Gorolo (Gpm), Sogliano, Felloniche, Longiano, Savignano, Gatteo, Sala e arrivo a Cesenatico (ore 16 circa).

Nel finale ci sarà il classico passaggio davanti alla Villa dei Pantani in via Fiorentini a Sala di Cesenatico e poi il circuito sul lungomare da ripetere 3 volte e con arrivo di fronte al monumento al Pirata in piazza Marconi. Per la prima volta in venti edizioni la corsa non transiterà nel territorio del comune di Cesena.

In attesa di conoscere l’elenco dei partecipanti, il Gs Emilia ha annunciato che ci saranno ben 10 formazioni appartenenti al circuito World Tour.