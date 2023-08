In vacanza a Cesenatico era ricercato

Altri controlli svolti su strada hanno permesso di rintracciare un altro cittadino romeno di 45 anni con numerosi precedenti ed attualmente sottoposto alla misura dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale, con vari obblighi tra cui quello del divieto di allontanarsi dalla provincia di Rimini.

Non essendo stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile che gli permettesse di trovarsi fuori dalla Provincia di Rimini e del motivo della sua presenza in loco è stato segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di Bologna per la violazione delle prescrizioni inflittegli e per le valutazioni di competenza in merito ad una eventuale revoca del beneficio.