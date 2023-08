Prosegue il tiratardi del Molo 95

In programma in questo venerdì il connubio tra l’ambiente Disco Street, divertente ed estivo, con Kymyka, il format house e Club nell’altra pista. Due ambienti distinti ma sinergici per girare, e ballare, per tutta la notte di Cesenatico.

Il locale è interamente aperto, ideale per un venerdì di inizio estate sotto le stelle, in compagnia di un pubblico veramente giusto ed alla mano.

Per informazioni e prenotazioni tavoli: 393 2661292