Erri De Luca e “Le regole dello Shangai” a Cesenatico

Questo libro è un inno all’empatia ed è proprio dall’incontro dei due protagonisti, un ricco orologiaio e una gitana in fuga, che si sviluppa l’intreccio narrativo denso di umanità, ascolto, fiducia.

In una tenda si libera l’essenza dell’uomo che non volge le spalle, non è diffidente e sa protendere la mano, intuendo che capire l’altro è l’unica soluzione per aprirsi alla vita. “Le regole dello shangai” è uno scambio di saperi e di visioni, un’intesa che trasformerà per sempre l’esistenza dei due protagonisti.