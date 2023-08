Fervono i preparativi per la 12ª edizione della Maratona Alzheimer

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione della Maratona Alzheimer che si svolgerà a Cesenatico domenica 10 settembre. Per la parte competitiva, la Mezza Maratona – abbinata al quinto Memorial Azeglio Vicini, in collaborazione con il Panathlon Club Cesena – ha già registrato oltre 400 partecipanti e anche la Marcia Alzheimer per i Diritti delle persone che vivono con una demenza conta già centinaia di iscritti online.