Pesca, lo strascico è il capro espiatorio

Ma le specie marine sono sparite negli ultimi anni? Per rispondere il pescatore attinge ai suoi 30 anni di esperienza. «Si parla di cicli – ha spiegato – i moli 5 anni fa non si trovavano, oggi il mare ne è ricco. Le mazzancolle ci sono sempre state». Secondo l’opinione di molti, la Ue vuole tagliare fuori dal mercato la pesca artigianale per lasciar spazio a quella industriale. «Arriveranno le navi fattoria se spariamo noi».

E come si torna in mare in questo clima? Cladio è chiaro: «Con lo stesso spirito di sempre: la speranza».