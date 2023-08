Prosegue l’attività della Polizia nella lotta contro lo spaccio di stupefacenti

Prosegue l’attività della Polizia di Stato, in servizio in riviera per il periodo estivo, nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Numerosi sono stati i controlli effettuati dagli uomini in divisa della Polizia di Stato, in particolare in prossimità degli stabilimenti balneari e nelle serate in cui vengono organizzate feste con musica, iniziative queste che attirano numerosi giovani in cerca di divertimento, che talvolta degenera in attività illecite. Sovente, si è ricorso anche all’impiego di personale in abiti civili, per mimetizzarsi tra la gente e non farsi riconoscere dagli spacciatori.