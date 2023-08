Cena di beneficenza per sostenere il progetto ’Cesenatico Cardiosicura’

Ad agosto la solidarietà non va in vacanza. Questa sera (dalle 19.30), nell’area del Mercato ittico comunale, i volontari dell’associazione ’I bambini al primo posto’, in collaborazione con il Rotary Club Cesenatico Mare e il Club Alfa Romeo Duetto, hanno organizzato una cena di beneficenza a base di pesce fresco, per sostenere il progetto ’Cesenatico Cardiosicura’.