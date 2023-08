Enri Zavalloni, il messere del funk in concerto all’alba

Ha lavorato con Mike Patton, Pizzicato Five, Marvel Studio Usa, Netflix Usa, Hal Willner, David Johansen New York Dolls e molti altri. Recentemente ha firmato un brano per la colonna sonora della popolare serie tv americana “Scorpion” (Cns Usa) e suonato sulla popolare serie televisiva prodotta da Guillermo Del Toro “Cabinet of Curiosities”. È parte fin dalle prime battute del progetto “Mondo Cane” di Mike Patton (Faith No More, Mr.Bungle) con il quale ha suonato in tutto il mondo, uno fra tutti il concerto straordinario allo stadio Bicentenario di Santiago del Cile con Ennio Morricone.

I concerti all’alba sono frutto della collaborazione tra la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico e il comune di Cesenatico. Vanta la direzione artistica di Alberto Antolini. In caso di maltempo, il concerto sarà annullato. Per gli aggiornamenti dell’ultimo minuto si raccomanda di seguire i social del teatro di Cesenatico.