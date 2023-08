Hotel “dimentica” la metà degli ospiti

Il sedicente cittadino senegalese è stato pertanto accompagnato negli uffici della Polizia di Cesenatico e poi trasferito al Commissariato di P.S. di Cesena per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ed essere identificato compiutamente. L’uomo in effetti aveva declinato alla Polizia le sue esatte generalità, riportate anche sul permesso di soggiorno che, tuttavia, è risultato contraffatto. Il cittadino senegalese è stato per questo denunciato in stato di libertà per falsità materiale per la contraffazione del documento e per ingresso illegale nel territorio italiano. Egli è stato altresì munito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Forlì Cesena e di Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 7 gg. Nei confronti del titolare dell’hotel si procederà per omessa comunicazione alla Questura delle generalità degli alloggiati, così come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Si aggiunge che sono tuttora in corso approfondimenti, a cura della Polizia Locale, per accertare l’esistenza nell’Hotel di eventuali abusi edilizi, mentre la Guardia di Finanza di Cesenatico ha in corso verifiche in merito all’emissione di scontrini/ricevute di pagamento rilasciate ai clienti.