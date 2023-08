Per la prima volta documentate in Romagna la nascita delle tartarughe “Caretta Caretta”

Si tratta di un sistema continuativo di ripresa in alta definizione molto interessante perché potrebbe fornire alcune informazioni scientifiche fino ad oggi inedite sulla nascita e l’evoluzione di questi carapaci.

Le riprese, ad esempio, puntano a documentare il formarsi progressivo del tipico avvallamento che si crea negli ultimi giorni proprio nell’area in cui sono sepolte le uova. Qualche ora prima della loro fuoriuscita, infatti, le tartarughe – rompendo il guscio – “abbassano” il livello di sabbia sopra di esse. E’ quello il segnale inequivocabile di una loro imminente uscita verso la luce.

Il fenomeno potrebbe essere immortalato proprio nei prossimi giorni e dunque la nascita dei nuovi esemplari dovrebbe essere imminente.

Il progetto – che mostrerà pubblicamente per la prima volta in Romagna la deposizione e la schiusa delle uova di tartarughe marine – è stato reso possibile grazie al supporto della Fondazione “Cervia In”, un ente turistico che ha come mission la promozione della città di Cervia. Fin da subito, l’Associazione ha sostenuto l’iniziativa per far condividere al maggior numero di persone possibili un evento naturalistico mai ammirato prima. Notizie come queste, infatti, raccontano la natura intorno a noi e ci rassicurano sullo stato di salute dei nostri mari e delle nostre coste.