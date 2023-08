“Incontriamoci con i pescatori”: dal 25 al 27 agosto

A Cesenatico torna la manifestazione “Incontriamoci con i pescatori”, il 25, 26 e 27 agosto in piazza Spose dei Marinai dalle ore 19. Un’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione, a cura dell’associazione “Tra il cielo e il mare”. Quest’anno l’attenzione si pone sul “fare rete”. Non solo in mare, ma anche nel quotidiano dei pescatori per affrontare le difficoltà dettate dalle regole sempre più stringenti e dalle emergenze sanitarie. Non solo: focus delle serate sarà anche il supporto solidale dei più bisognosi. Un ringraziamento speciale andrà a istituzioni, associazioni e Comuni che si sono impegnati a sostenere persone e territori duramente colpiti dall’alluvione.