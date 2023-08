Rubano sotto l’ombrellone. Rintracciati con il gps

Nel contesto sono stati identificati anche gli altri occupanti dell’ombrellone ed “amici” tra loro, tra cui un cittadino filippino nato in Italia. Tutti i giovani identificati, non appartenenti allo stabilimento balneare nel quale si trovavano, hanno negato di essere i proprietari dello zaino.

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata su questi due stranieri che per l’atteggiamento assunto e la sfrontatezza dimostrata nel rispondere alle domande degli agenti, hanno confermato i sospetti degli operatori di avere qualcosa da nascondere.

Da una prima verifica del contenuto dello zaino sono stati ritrovati effetti personali del denunciante. Nel frattempo, il GPS ha continuato a segnalare nello stesso punto anche le cuffie sottratte; in tale circostanza, i ragazzi controllati si sono accusati a vicenda di detenere oggetti sottratti alla persona offesa e, ad un certo punto, il minorenne, verosimilmente, sentitosi scoperto, ha estratto dal proprio borsello le Airpods appartenenti alla parte lesa, così permettendo, tra l’altro, di scorgere all’interno del predetto borsello, anche gli occhiali da sole e il portafoglio della vittima, al momento del ritrovamento completamente vuoto. Entrambi i giovani controllati annoverano a loro carico piccoli precedenti di polizia specifici.

Vista la situazione, per il prosieguo degli accertamenti, l’attività è stata spostata presso gli uffici dedicati all’attività dei rinforzi di Polizia in riviera.

Nel frattempo è stata rintracciata l’operazione elettronica compiuta con una delle carte di credito sottratte al denunciante e il negozio ove era stato effettuato l’acquisto. Il proprietario dello stesso, sentito dal personale della polizia giudiziaria, ha confermato la transazione avvenuta all’ora indicata dalla vittima e l’oggetto acquistato, ovvero un paio di occhiali poi rinvenuti e sottoposti al vincolo del sequestro ed ha fornito una descrizione dettagliata del cittadino filippino, corrispondente perfettamente al soggetto fermato dalla Polizia, aggiungendo che lo stesso, effettuato l’acquisto, si era allontanato immediatamente. Gli occhiali sono stati sottoposti al vincolo del sequestro.

Per una compiuta identificazione dei giovani, gli stessi sono stati accompagnati presso la Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Cesena per essere sottoposti a fotosegnalato e giungere alla loro compiuta identificazione anche per la denuncia a loro carico.

Per un altro minore, risultato estraneo ai fatti, pur frequentando il gruppetto controllato, e sprovvisto di documenti d’identità al seguito, si è proceduto ad affidarlo al padre, giunto appositamente dalla provincia di Bologna. Le frenetiche indagini svolte dagli agenti, hanno permesso, quindi, di riscontrare la responsabilità in capo ai due giovani stranieri fermati del delitto di ricettazione essendo stati trovati entrambi con il possesso o la disponibilità di oggetti rubati al giovane bresciano, pertanto, entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione in concorso; inoltre, a carico del maggiorenne si procederà anche per l’indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento. Il minorenne è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna mentre il maggiorenne è stato deferito alla Procura di Forlì.