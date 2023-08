A Gatteo Mare torna l’expo Seventhird

Veicoli rari con customizzazioni di ogni genere, teams e crew, guests provenienti da tutta Italia e oltreconfine, partecipano attivamente alla manifestazione dedicata alla cultura della modifica automotive in tutte le sue diramazioni. L’evento è diventato, dalla sua prima edizione, un must per tutti gli appassionati italiani del genere e non solo.

A soli due passi dal viale dell’expo automobilistico, lo spettacolo prosegue all’arena con piloti e stuntman professionisti del Drift team 96 . Possibilità per spettatori e partecipanti di salire sulle vetture. Paddock esplorabili all’aperto, spettacoli lowriders, e molto altro.