Al Museo della Marineria il dramma dei migranti

Questa sera (ore 21, ingresso gratuito) si parla di migranti al Museo della Marineria di Cesenatico con lo scrittore Carmelo Pecora, l’artista Massimo Sansavini, l’ex giudice Carlo Sorgi e la cantautrice Tiziana Scimone.

Nell’ambito della mostra ‘Touroperator’ di Sansavini, è in programma in primis la presentazione dell’ultimo libro di Carmelo Pecora dal titolo ‘Che pacchia ragazzi’, in cui l’autore racconta le storie disumane di alcuni migranti arrivati in Italia.