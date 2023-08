Controlli post-ferragosto: contravvenzioni, droga, clandestinità

Sempre nel weekend, nell’isola pedonale del viale Carducci a Cesenatico, sono stati controllati alcuni stranieri che sostavano nei pressi di un locale pubblico. Tra questi, è spuntato un cittadino tunisino sprovvisto di documenti d’identità che, per questo motivo, è stato condotto presso i locali della Polizia di Stato in servizio in riviera. Non avendo altri mezzi per poter identificare l’uomo, lo straniero è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici. Poiché è risultato irregolare sul territorio dello Stato, al termine delle formalità, è stato deferito all’autorità giudiziaria per lo stato di clandestinità in Italia e sono state avviate a suo carico le pratiche per il rimpatrio al Paese d’origine.