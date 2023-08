JuJu Memorial spegne 21 candeline

Il Ju Ju Memorial raggiunge quota 21 edizioni. È un evento di rilevanza nazionale che tornerà nella splendida cornice di piazza Spose dei Marinai mercoledì 23 agosto alle 21. La ventunesima edizione manterrà il filo di quell’emozione che ha percorso negli anni il Ju Ju: tanti musicisti incroceranno note e ritmi on stage in diverse formazioni per omaggiare con un grande concerto Giulio Capiozzo, artista che ancora oggi vive nella sua musica e nell’insegnamento che ha lasciato. “Giulio – ha dichiarato Chicco Capiozzo – è ricordato in tutto il mondo come innovatore dello strumento, è studiato in molte università americane” ha spiegato il direttore artistico dell’evento che chiude la rassegna estiva di eventi culturali del Comune di Cesenatico.

Lo scandire dei ritmi navigherà sui “tempi dispari”, cifra del “batterismo” di Giulio, dando intensità, bellezza e groove al concerto, a 50 anni dall’uscita del primo storico disco degli Area, “Arbeit macht frei”, di cui il batterista di Cesenatico è stato uno dei fondatori.