Pradella-Cicognani-Capiozzo al bagno Wanda

Un trio ad alto tasso creativo. Moris Pradella, chittarista, pianista e vocalist, vanta collaborazioni con numerosi artisti di spicco, tra cui Paolo Fresu, Roberto Gatto, Lorenzo Tucci, Daniele Scannapieco, Jenny B., James Thompson, Mario Lavezzi, e altri. È stato membro di diversi gruppi musicali, suonando anche nel chours della trasmissione in onda su Rai 1 “Domenica in”. Ha fatto parte della band di Mario Biondi e dal 2018 collabora con Gianni Morandi e Marco Mengoni.

Cico Cicognani è tra i bassisti italiani più quotati. Non da meno sono le sue collaborazioni: Whitney Houston, Randy Crawford, Giulio Capiozzo, Shaggy, Donna McGhee, i Jestofunk, Scott Henderson, Jack De Johnette, Steve Gadd, Marco Tamburini, John Abercrombie, Peter Erskine, Roberto Gatto, Marvin Smith, Gegè Telesforo, Gigi Cifarelli, Antonio Faraò, Laura Pausini e Nek (per citarne alcune).

Il batterista Chicco Capiozzo viaggia da anni nel mondo della musica grazie alla capacità narrativa del suo drumming, muovendosi in un’area non solo jazzistica, cimentandosi in diversi generi musicali. Si è esibito in tour e ha inciso con artisti del calibro di Mecco Guidi, (Capiozzo & Mecco“Whisky Go Go”, 2003), Jimmy Owens (“Peaceful Walking”, 2007), Pee Wee Ellis, Enrico Rava, Tony Scott, Jarrod Lawson, Mario Biondi (“Dare”, 2021, “Romantic”, 2022) , Sherman Hirbie, Marco Tamburini, Andrea Mingardi, Cheryl Porter, Trilok Gurtu, Bruce Forman, Mauro Pagani, Alex Baroni, Randy Bersen, Mark Harris e non solo.