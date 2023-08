A Cesenatico concorso fotografico in spiaggia

Non c’è località in tutta la Riviera che si presti ad essere fotografata tanto quanto Cesenatico. Il mare, i vicoli tipici e gli scorci caratteristici diventano lo scenario perfetto per gli scatti (e non solo “d’autore”). Ma la vera colonna portante della cittadina è, inevitabilmente, la spiaggia. Un luogo che vive e si nutre di mare non può fare a meno di dedicarle un’attenzione speciale.