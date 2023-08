Prezzi folli per il residenziale, una villa costa più di un hotel!

A Cesenatico, in particolare, i prezzi sono cresciuti negli ultimi anni a ritmi vertiginosi tanto che, per acquistare una casa, oggi servono almeno 3.500-4.000 euro al metro quadro, con punte di 3.800 per le poche soluzioni di nuova costruzione disponibili. In grande fermento, in particolare, il mercato delle seconde case. Sono davvero tantissime le richieste provenienti dall’Emilia e dalla Lombardia in particolare.