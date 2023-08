Scuola Media Arfelli: la Giunta ha approvato il progetto per l’adeguamento sismico

La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico economica in merito ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Media Dante Arfelli di via Sozzi. L’intervento – finanziato con le risorse del PNRR – potrà contare su investimento di 1.023.750,00 euro e si inserisce in tutta una serie di interventi di edilizia scolastica che il Comune di Cesenatico è pronto a mettere in campo. Un vero e proprio lavoro capillare che andrà a coinvolgere la maggior parte degli edifici scolastici del territorio, senza contare la scuola di Viale Torino con i lavori di costruzione che stanno procedendo.

Al momento, sono in corso i lavori alla scuola elementare di Sala con gli alunni che hanno svolto le lezioni nei moduli prefabbricati – strutture all’avanguardia ottimizzate con le migliori dotazioni – e il prossimo edificio a cui toccherà sarà la Scuola Elementare 2 agosto 1849 di via Saffi con un investimento di 1.300.000,00 euro. I moduli prefabbricati presenti a Sala verranno dunque trasferiti nel cortile della Scuola Media Arfelli in modo da essere già presenti in loco quando – terminate le operazioni alla Saffi – saranno utilizzati dagli studenti delle scuole medie.