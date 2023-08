Liti e cani smarriti, gli interventi della Polizia

Tra gli interventi più curiosi da segnalare c’è quello del pomeriggio di domenica scorsa quando gli agenti sono stati allertati da cittadini che avevano notato un cane vagare per strada, nella zona delle colonie di Ponente, che sembrava non avesse alcuna intenzione di farsi prendere dai passanti. Dopo un lungo inseguimento, il cane è stato raggiunto anche grazie all’arrivo della proprietaria, che ha provveduto a metterlo in sicurezza. La signora, originaria del modenese, ha riferito agli agenti di aver lasciato il cane all’interno del cortile dove è alloggiata per le vacanze, per recarsi in spiaggia. Il cane però, non vedendola tornare, ha saltato il recinto per andare a cercarla.

Il cane, un meticcio maschio, tenuto in ottime condizioni, è stato identificato con il cip ed è stato immediatamente riconsegnato alla donna.

La vicenda ha avuto un lieto fine anche se si è reso necessario procedere nei confronti della proprietaria con una salata sanzione amministrativa per non aver custodito con le dovute cautele il proprio animale, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cesenatico.