Acquacoltura e Ittiopatologia: aperte le iscrizioni ai corsi di laurea

Aperte le iscrizioni al Master di II Livello in Acquacoltura e Ittiopatologia. Termine delle iscrizioni: 15 novembre. Si svolgerà a Cesenatico, presso la sede del Corso di laurea in Acquacoltura e Igiene delle Produzione Ittiche nel periodo gennaio 2024/gennaio 2025, il Master universitario di II Livello sul tema “Acquacoltura e Ittiopatologia”, promosso dall’Università di Bologna, in collaborazione con Serinar, in qualità di ente gestore.